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Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Уголовное дело о растрате возбуждено в отношении сотрудницы томского медучреждения, которая уничтожала вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По предварительной информации, в период в июне и июле 63-летняя сотрудница одного из томских медучреждений вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках, а сама уничтожала вакцину.

Возбуждено уголовное дело о растрате, медику грозит до двух лет заключения. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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