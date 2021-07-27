Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID

Уголовное дело о растрате возбуждено в отношении сотрудницы томского медучреждения, которая уничтожала вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По предварительной информации, в период в июне и июле 63-летняя сотрудница одного из томских медучреждений вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках, а сама уничтожала вакцину.

Возбуждено уголовное дело о растрате, медику грозит до двух лет заключения. Обстоятельства преступления устанавливаются.