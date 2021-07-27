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Стрелки принесли России еще одну олимпийскую медаль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Бацарашкина и Черноусов в финале уступили китайскому дуэту Цзян Жаньсинь/Пан Вэй со счетом 14:16.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров впервые включены в программу Олимпийских игр.

Бацарашкина также завоевала в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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