Стрелки принесли России еще одну олимпийскую медаль

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Бацарашкина и Черноусов в финале уступили китайскому дуэту Цзян Жаньсинь/Пан Вэй со счетом 14:16.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров впервые включены в программу Олимпийских игр.

Бацарашкина также завоевала в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.