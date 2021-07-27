НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ил-112В обновит парк военно-транспортной авиации России

Источник:
ТАСС
173 0
Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В обновит парк российской легкой военно-транспортной авиации, сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.

«Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет, который сможет прийти на смену турбовинтовым самолетам такой размерности, как Ан-24 и Ан-26. Но здесь важно отметить, что "антоновские" — это самолеты еще советского времени, созданные под задачи и в соответствии с требованиями той эпохи», цитирует ТАСС Ганина.

По его словам, Ил-112В — «самолет сегодняшнего дня, соответствующий современным требованиям и к комплексу оборудования, и к силовой установке, и к экологическим нормам и шуму».

Как отметил главный конструктор, в настоящее время продолжается программа испытаний, самолет подтверждает расчетные характеристики, заложенные при проектировании машины.

«Сейчас мы подтверждаем характеристики, которые были указаны в техническом задании и предъявляются к самолету. Кроме того, данные требования учитывают развитие платформы с учетом того, что машина, безусловно, будет дальше модифицироваться. Мы понимаем, что номенклатура грузов будет только увеличиваться», — подытожил Ганин.

Еще по теме
Эксперт раскрыл задачи новейшего комплекса С-500 «Прометей»
Самолет управления на случай ядерной войны разработают в России
«МиГ» разработает палубный истребитель пятого поколения
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Еще один ребенок утонул в Новосибирске
Красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве бабушки
Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно
Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией
Самое популярное
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!

Uynachalnica

Паша, с тобой бороться время зря тратить! Сам со временем на нет сойдешь, где-нибудь в сугробе, или печень...

aneodicraure

зеля работай клоуном у тебя это лучше получается

Uynachalnica

Вся выстроенная система вакцинации - коту... Оказалось, что это как с гонконгским и прочими гриппами,...
Sibnet.Ru