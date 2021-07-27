Ил-112В обновит парк военно-транспортной авиации России

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В обновит парк российской легкой военно-транспортной авиации, сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.

«Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет, который сможет прийти на смену турбовинтовым самолетам такой размерности, как Ан-24 и Ан-26. Но здесь важно отметить, что "антоновские" — это самолеты еще советского времени, созданные под задачи и в соответствии с требованиями той эпохи», цитирует ТАСС Ганина.

По его словам, Ил-112В — «самолет сегодняшнего дня, соответствующий современным требованиям и к комплексу оборудования, и к силовой установке, и к экологическим нормам и шуму».

Как отметил главный конструктор, в настоящее время продолжается программа испытаний, самолет подтверждает расчетные характеристики, заложенные при проектировании машины.

«Сейчас мы подтверждаем характеристики, которые были указаны в техническом задании и предъявляются к самолету. Кроме того, данные требования учитывают развитие платформы с учетом того, что машина, безусловно, будет дальше модифицироваться. Мы понимаем, что номенклатура грузов будет только увеличиваться», — подытожил Ганин.