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Пловцы Рылов и Колесников завоевали олимпийское золото и серебро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров на спине, еще один россиянин Климент Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды.

Рылов показал результат 51,98 секунды, установив новый европейский рекорд. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец Райан Мерфи (+0,21).

Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании.

Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 метров на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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