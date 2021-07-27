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Мишустин пообещал Курилам небывалую поддержку

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток рассказал о «беспрецедентных мерах для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах.

Вернувшись в Москву, он планирует обсудить все возникшие предложения с президентом. «И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», — цитирует РИА Новости Мишустина.

В частности, по его словам, обсуждается возможность введения в регионе режима свободной таможенной территории. «Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным», — пояснил премьер.

Он выразил надежду, что такой шаг позволит активизировать экономическую деятельность на островах и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.

«Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно <...> для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами», — добавил Мишустин.

Также правительство обсуждает возможность освободить от уплаты налогов предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в местную экономику. Речь может идти о налоге на прибыль, добавленную стоимость, имущественном, на землю и на транспорт, но не об НДФЛ, уточнил премьер.

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