Тхэквондист завоевал четвертое золото на Играх в Токио

Тхэквондист Максим Храмцов завоевал первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо. Это четвертое золото сборной в Токио.

Храмцов одержал победу в финальном поединке в категории до 80 килограммов. Россиянин оказался сильнее Салеха Аль-Шарабати из Иордании.

Первый раунд россиянин выиграл со счетом 5:0. После второго раунда счет был 7:1. В начале третьего раунда иорданцу удалось попасть Храмцову по голове и сократить счет, однако россиянин нашел в себе силы вновь создать комфортную разницу.

Храмцов впервые в карьере выиграл медаль Олимпиады, при этом он побеждал на чемпионате мира (2017) и дважды становился лучшим на чемпионатах Европы (2018, 2021).