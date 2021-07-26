Грозы и град пообещали Алтаю

Погода испортится в Алтайском крае. Синоптики пообещали региону ливни, град и усиление ветра, сообщает МЧС региона.

«В Алтайском крае днем 26 и ночью 27 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, усиление ветра до 22 метров в секунду, при грозах местами шквалистый – до 25 метров», – говорится в штормовом предупреждении ведомства.

Жителей предупреждают об осторожности. Так, стоит обходит рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции, не укрываться под деревьями. Нельзя прятаться от непогоды около стен домов, поскольку при сильном ветре может рухнуть кусок крыши или фасада. Дома стоит закрыть все окна.

Быть внимательными следует и водителям. При грозе необходимо припарковаться, поскольку видимость в такую погоду резко снижается, а еще ухудшается сцепление с дорожным полотном. Кроме того, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить, предупреждают спасатели.