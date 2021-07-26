ГИБДД объяснила, как спасает ремень безопасности

Не пристегнувшийся ремнем безопасности водитель при ДТП рискует вылететь из салона автомобиля или получить смертельные травмы от удара о части машины, сообщила ГИБДД России. Автомобилистам рассказали, как именно ремень безопасности спасает жизни и здоровье людей.

При скорости в 80 километров в час вес человека увеличивается в 80 раз, то есть вероятность получения травм возрастает вместе со скоростью, и именно поэтому важно пристегиваться ремнем.

При движении транспортного средства пассажиры и водитель также находятся в движении в салоне, при столкновении все сидящие люди продолжают двигаться, пока что-то их не остановит. Если это сделает ремень безопасности, то травмы будут менее серьезными.

При лобовом столкновении непристегнутый пассажир разбивает головой лобовое стекло или вылетает через него на дорогу, а водитель получает удар головой и грудной клеткой о руль и о лобовое стекло. При боковых столкновениях ремень защищает от удара о боковые стекла и стойки. Также он не позволяет человеку «улететь» в другую часть салона.

Подушки безопасности при непристегнутом ремне могут убить водителя и пассажира. При столкновении человек вылетает вперед, а подушки отбрасывают его назад, что приводит к травмам (перелом костей, травмы головы) или к смерти.

По данным ГИБДД, при боковом ударе пристегнутые ремни позволяют в 1,8 раз снизить риск гибели или тяжесть последствий от полученных травм. При лобовом ударе в два раза снижается риск гибели и тяжелых травм. Если машина перевернулась, риск гибели и тяжёлых травм снижается в пять раз.