Самолет управления на случай ядерной войны разработают в России

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) приступил к созданию самолета управления войсками на случай ядерной войны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — сказал РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Они предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители.

Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.