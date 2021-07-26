Помощь семьям в РФ переведут в систему одного окна

Внедрение системы одного окна для помощи семьям в России начнется в августе, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Постараемся выстроить эту систему одного окна, посмотрим на сложности, которые будут возникать. Мы объединяемся с центрами управления регионами, омбудсменами, органами соцподдержки, губернаторами для создания этой службы. Он (проект) стартует в августе», – сказала Кузнецова в интервью «РИА Новости».

В ближайшее время будут определены пять регионов для реализации пилотного проекта. Сначала будут выделены отдельные категории семей, чтобы отработать алгоритм, потом систему расширят.

Система одного окна при предоставлении госуслуг предусматривает исключение участия заявителей в процессах сбора и подачи документов, подтверждающих права на получение услуг. Такая система включит все ведомства, которые каким-то образом помогают семьям с детьми.