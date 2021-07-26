Саакашвили предложил Киеву забыть про газ и заняться водородом

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил Киеву после запуска трубопровода «Северный поток — 2», а заняться «зеленым водородом».

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока - 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород», — цитирует РИА Новости Саакашвили.

По его словам, Россия «как раз, поэтому и хочет перекрыть для Украины Черное море — потому что на юге основные залежи зеленого водорода». Саакашвили выразил мнение, что гарантиям сохранения транзита по украинской территории после запуска Nord Stream 2 «верить нельзя».

В Киеве считают, что Украина может утратить транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» и окончания действующего контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, что может привести к угрозе безопасности страны.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 миллиарда кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия на прошлой неделе достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.