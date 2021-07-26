Двухлетняя девочка в Бурятии утонула в емкости с водой

Следственный комитет по Бурятии начал проверку после гибели двухлетней девочки в одном из сел республике в емкости с водой, которая стояла в огороде.

По предварительным данным следствия, в воскресенье вечером жительница одного из сел Бурятии выпустила малолетних детей из дома на улицу, надеясь, что малыши останутся на крыльце. Раньше дети постоянно играли на крыльце и в огород не заходили. Мать осталась в доме готовить ужин.

Однако двухлетняя дочь вскоре покинула крыльцо, в огороде приблизилась к пластиковой емкости с водой и упала в нее вниз головой. Спустя 10 минут отец вышел взглянуть на детей, увидел ребенка в емкости, достал и попытался оказать первую помощь.

По вызову к месту происшествия прибыли врач и фельдшер, однако проведенные реанимационные мероприятия остались безрезультатными. Ребенок умер.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.