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Общественники предложили увеличение штрафов за обман покупателей

Источник:
Известия
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Фото: © Sibnet.ru

Штрафы для авиаперевозчиков, производителей и организаций торговли могут увеличить за нарушение прав потребителей, сделав их оборотными (зависящими от выручки), сообщил председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Представители КонфОП обратились с такой инициативой к Роспотребнадзору. Штрафовать на значительные суммы предлагается за обман покупателей, навязывание услуг и предоставление людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20–50 тысяч рублей.

По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%, пишут «Известия» со ссылкой на слова Янина.

Он добавил, что инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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