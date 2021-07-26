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Дженнифер Лопес подтвердила роман с Беном Аффлеком

Источник:
Sibnet.ru
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Певица и актриса Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком — она опубликовала в Instagram фото поцелуя.

Лопес в день своего 52-летия выложила в Сеть серию фотографий в купальнике — завершающим стал снимок, где Джей Ло и Аффлек целуются.

Лопес и Аффлек встречались в 2000-х годах. у них была запланирована свадьба в 2003 году, но за день до церемонии ее отменили.

Джей Ло трижды была замужем. В браке с певцом Марком Энтони она родила двойняшек. Последним возлюбленным певицы был бейсболист Алекс Родригес. Аффлек 12 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у пары трое детей. Актер до весны этого года состоял в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас.

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