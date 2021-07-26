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Умеренно теплая погода установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неустойчивая, умеренно теплая погода установится в Забайкальском крае в течение недели. Местами по территории региона пройдут дожди с грозами, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

Температура воздуха ночью понизится до 11-16 градусов, по северным и в отдельные дни по западным районам до 6-11 градусов выше нуля. Дневные температуры во вторник и среду составят 22-27 градусов, а при облачности 17-22 градуса тепла.

В четверг ожидаются кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура ночью 11-16, местами 6-11 градусов. Днем 23-28 градусов, при облачности до 23 тепла.

В течение недели утром в большинстве районов края ожидается туман. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый.

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Забайкалье #Гео
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