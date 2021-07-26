Следователи выехали на место предполагаемого падения Ан-2 в Бурятии

Следователи и следователи-криминалисты, в том числе руководство Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СУ СК России вместе со спасателями выехали из Иркутска на место предполагаемого падения в 2020 году Ан-2 авиакомпании «Феникс».

Самолет пропал с радаров 19 июля 2020 года. Воздушное судно вылетело из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории, чтобы определить область химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

После пропажи самолет пытались разыскать спасатели, волонтеры, охотники. Но следов найти не удавалось. Поиски возобновляли несколько раз. В воскресенье стало известно, что на горном маршруте в Окинском районе, на высоте 450 метров обнаружены обломки самолета.

На место вылетели специалисты, которые установят, какому судно принадлежат обломки. Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, провести ряд необходимых действий, направленных на установление обстоятельств аварии.