Следователи выехали на место предполагаемого падения Ан-2 в Бурятии

Следователи и следователи-криминалисты, в том числе руководство Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СУ СК России вместе со спасателями выехали из Иркутска на место предполагаемого падения в 2020 году Ан-2 авиакомпании «Феникс».
Самолет пропал с радаров 19 июля 2020 года. Воздушное судно вылетело из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории, чтобы определить область химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
После пропажи самолет пытались разыскать спасатели, волонтеры, охотники. Но следов найти не удавалось. Поиски возобновляли несколько раз. В воскресенье стало известно, что на горном маршруте в Окинском районе, на высоте 450 метров обнаружены обломки самолета.
На место вылетели специалисты, которые установят, какому судно принадлежат обломки. Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, провести ряд необходимых действий, направленных на установление обстоятельств аварии.
west_nikВопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...
urbasikНадо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..
senikОгласите весь список своих претензий. Ну что бы один раз отправить и покончить со всеми претензиями.
UynachalnicaА ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!