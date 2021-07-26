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Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sokllovamargarita

Состояние певицы МакSим, которая находится в искусственной коме, улучшилось, сообщила в Instagram ее менеджер Маргарита Соколова.

«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да есть проблемы с лёгкими, они есть у всех, кто перенес воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжелом течение заболевания это неизбежно», – написала Соколова.

Она констатировала, что организм певицы ослаб, ее ждут длительное лечение и реабилитация, но «то ,что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт».

На прошлой неделе Соколова сообщала, что состояние артистки остается стабильно тяжелым, но без ухудшений.

Певица МакSим заболела пневмонией 11 июня, через два дня ее госпитализировали с пневмонией. 19 июня ее ввели в искусственную кому.

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