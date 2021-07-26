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Мишустин приедет на авиазавод в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце июля приедет в Иркутск, где планирует встретиться с губернатором и посетить цех авиационного завода, сообщила пресс-служба правительства России.

«В Иркутске Михаил Мишустин посетит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. В графике председателя правительства также встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым», — говорится в сообщении.

В мае Мишустин, выступая на форуме «Новое знание» рассказал о самолете МС-21, который собирают на Иркутском авиационном заводе. Премьер отметил, что ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время.

«Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.

Также в ходе поездки с 26 по 29 июля он посетит дальневосточный федеральный округ: остров Итуруп, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре.

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Политика #Россия #Местная власть
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