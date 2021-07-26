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Тело утонувшего мальчика достали из Ини в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МАСС

Семилетний мальчик утонул в реке Ине в Новосибирске, в воскресенье спасатели достали его тело, которое не могли найти три дня.

Семилетний мальчик утонул в пятницу в Первомайском районе города в районе Заречной улицы. Трое суток его искали спасатели и водолазы службы МАСС. Для осмотра акватории с воздуха использовали квадрокоптер.

«Два спасателя на лодке осматривали русло реки ниже железнодорожного моста, еще два человека, спасатель и матрос-спасатель службы МАСС в гидрокостюмах, шли по краю берега и кромки воды через лесной массив. В результате поисковых работ буквально сейчас, тело ребенка было обнаружено. Оно зацепилось за упавшее в воду дерево», – сказано в сообщении МАСС.

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