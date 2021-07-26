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Ростелеком напомнил о возможности быстрого онлайн-переезда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком напомнил абонентам об услуге «Онлайн-переезд», который поможет сохранить привычный набор услуг при смене места жительства.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо оставить заявку на сайте, где можно сразу указать даты отключения услуг на старом месте и их подключения по новому адресу. Сотрудники компании свяжутся с абонентом и помогут организовать переезд интернета, интерактивного телевидения или домашнего телефона.

Услуга поможет сэкономить не только время, но и деньги: в течение двух месяцев при оформлении заявки через сайт можно оформить скидку в 50% на абонентскую плату.

У абонента сохранится история покупок и бонусов. Также можно забрать в новый дом роутер или ТВ-приставку с привычными настройками. При этом расторгать или перезаключать договор не потребуется, так как лицевой счет останется прежним. Узнать подробнее об услуге можно по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.

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