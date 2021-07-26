Санврачи рекомендовали нюхать летом мясо и грибы

Специалисты рекомендует покупателям летом обращать внимание на запах продуктов. Особенно если речь идет о мясе и грибах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.
«Всегда нюхайте продукт, когда выбираете его в магазине», — посоветовали санврачи. Неприятный запах может указать на непригодность некоторых продуктов.
Например, мясо плохо пахнет, когда уже начался процесс гниения, то есть разложения белка. Такой же процесс начинается в обычных лесных грибах, которые нужно в течение 24 часов обязательно перебрать и обработать термически.
В момент гниения в продуктах начинается рост кишечной палочки, возможно и других микроорганизмов — стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки. Микроорганизмы могли содержаться в продукте, а могли попасть в него при разделке, и со временем они начали размножаться и выделять неприятный запах.
Не нужно думать, что морозилка способна спасти подпорченный продукт. Неоднократное замораживание в любом случае ухудшает микробиологические показатели продукта. Замороженный продукт также можно проверить.
У поваров есть «проба на нож», когда «заморозку», мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости и нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах.
west_nikВопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...
urbasikНадо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..
senikОгласите весь список своих претензий. Ну что бы один раз отправить и покончить со всеми претензиями.
UynachalnicaА ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!