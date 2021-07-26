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Экстренное предупреждение объявили в Новосибирске из-за непогоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ливни с грозами и сильным порывистым ветром накроют Новосибирскую область в понедельник, синоптики объявили экстренное предупреждение.

«В Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 метров в секунду», – сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погода испортится уже днем в понедельник и сохранится в ночь на вторник.

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