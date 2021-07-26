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Восстановлено движение поездов по мосту на Транссибе в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Движение пассажирских поездов по одному из путей на мосту на перегоне Куэнга-Укурей в Забайкалье восстановили в воскресенье в 23.54 по местному времени (17.54 мск). В пятницу он обрушился из-за сильных дождей, прошедших в крае, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Мост обрушился из-за смыва опоры. Движение поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направили противоразмывные и восстановительные поезда. Правительство региона ввело режим ЧС. 

В воскресенье по мосту железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Следующим успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае груженый состав. А вечером прошел первый пассажирский поезд.

Сейчас выполняется подготовка к установке второго пролетного строения, ведется установка временных опор и отсыпка мостовых откосов, также продолжаются работы по усилению земляного полотна.

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