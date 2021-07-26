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Депутат предложил вернуть в паспорт спорную графу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Госдумы задумались о возвращении в паспорт графы «национальность», это может быть полезным для некоторых категорий граждан, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — объяснил Гильмутдинов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что в Татарстане в паспорте есть вкладыш на татарском языке, так как «на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому». Возможно, такой опыт можно распространить.

В Советском Союзе указание национальности в паспорте и других удостоверяющих личность документах носило обязательный характер. Она записывалась на основании национальности родителей (или одного из них). Так называемая «пятая графа» исчезла из паспорта гражданина Российской Федерации в 1992 году.

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Жизнь #Законы #Россия
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