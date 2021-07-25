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Тхэквондистка Минина чудом завоевала олимпийское серебро

Источник:
ТАСС
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российская тхэквондистка Татьяна Минина заняла второе место в олимпийских соревнованиях и принесла сборной России седьмую медаль на Играх в Токио.

Минина в финале в весовой категории до 57 килограмм проиграла американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

«Может быть, многие не знают, но она единственная в этой весовой категории, кто выступает в 53 килограмма, а все остальные — в 57 килограмма. Она самая легкая была на турнире и самая низкорослая, она просто сотворила чудо — зашла в финал, очень круто», — сказал ТАСС тренер сборной России по тхэквондо Александр Энс.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 килограммов.

На счету сборной России на Играх в Токио одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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