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Российские рапиристки завоевали серебро и бронзу в Токио

Источник:
ТАСС
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Фото: © Олимпийский комитет России

Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль, а Лариса Коробейникова бронзовую награду на олимпийском турнире по фехтованию на рапирах.

В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15. Коробейникова победила в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14).

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы.

Российская команда, завоевавшая одну золотую, три серебряные, две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (5-1-3), второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (3-2-4).

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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