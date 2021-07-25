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МИД заявил о нагнетании ситуации в Черном море

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Navy

Обстановка в Черном море «искусственно нагнетается» внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили в МИД.

Ведомство указало на особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

«Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения конвенции (Монтрё), в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории», — сообщили ТАСС в годовщину подписания этого документа.

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов.

Проект может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории республики, но он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Конвенцией Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

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