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Трое погибли и семеро пострадали в ДТП под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Смертельная авария произошла в Крутинском районе Омской области в воскресенье – три человека погибли и семь, в том числе дети, пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в 11.30 по местному времени (7.30 мск) на автодороги Крутинка-Китерьма.

36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа – женщина и мужчина – погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля УАЗ, а также семь его пассажиров, в том числе трое детей, госпитализированы.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются. По факту смертельной аварии проводится проверка.

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