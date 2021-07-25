Трое погибли и семеро пострадали в ДТП под Омском

Смертельная авария произошла в Крутинском районе Омской области в воскресенье – три человека погибли и семь, в том числе дети, пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в 11.30 по местному времени (7.30 мск) на автодороги Крутинка-Китерьма.

36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа – женщина и мужчина – погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля УАЗ, а также семь его пассажиров, в том числе трое детей, госпитализированы.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются. По факту смертельной аварии проводится проверка.