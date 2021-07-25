Похолодание придет в Западную Сибирь

Аномальное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области и другие региона Урала и юга Западной Сибири в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, «уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край», — рассказал он.

В Екатеринбурге максимальная температура днем в период похолодания будет 17-18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях — 20-21 градус, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.