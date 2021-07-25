НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Похолодание придет в Западную Сибирь

Источник:
ТАСС
726 2
Фото: © Sibnet.ru

Аномальное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области и другие региона Урала и юга Западной Сибири в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, «уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край», — рассказал он.

В Екатеринбурге максимальная температура днем в период похолодания будет 17-18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях — 20-21 градус, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Еще по теме
Рекордные морозы накрыли Африку
Ледник Малый Актру закрыли для туристов на Алтае
Кругосветная экспедиция сибиряков прибыла в Германию
Выходные порадуют новосибирцев 30-градусной жарой
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трое погибли и семеро пострадали в ДТП под Омском
Похолодание придет в Западную Сибирь
Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 нашли в Бурятии
Минздрав назвал противопоказания вакцинации «ЭпиВакКороной»
Самое популярное
Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube
«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
Обсуждение (2)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Вопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...

senik

Огласите весь список своих претензий. Ну что бы один раз отправить и покончить со всеми претензиями.

urbasik

Надо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..

ERMOL33

ЦитатаПосле этого Дан Запашный публиковал в блоге трансляции о посещении Новосибирского цирка и объявлял...
Sibnet.Ru