Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника

ВМФ России способен обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар, если потребуется, заявил президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада страны.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров», — сказа российский лидер.

Он отметил, что Россия «обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно»

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и национальных интересов.

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«Мы способны обнаружить любого — подводного, надводного, воздушного - противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил президент России.

По его словам, вызывают восхищение и гордость масштаб, многогранность стратегических задач, которые всегда решал наш военный флот. «В октябре ему исполнится уже 325 лет», — сказал президент. Он напомнил отраженные в морском уставе заветы Петра Великого: «ни перед кем не спускать флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу».