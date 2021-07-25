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Останки нового микрозавра размером с палец нашли в США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Arjan Mann, Ami S. Calthorpe, Hillary C. Maddin/Royalsocietypublishing

Палеонтологи нашли в штате Иллинойс (США) окаменелые останки нового вида микрозавра размером с палец, жившего 308 миллионов лет назад.

Ученые назвали микрозавра Joermungandr bolti, в честь Ёрмунганда  гигантского морского змея из скандинавской мифологии. Размер самого ископаемого составлял около 5 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на Royal Society Open Science.

Окаменелость хорошо сохранилась: например, ученые нашли частички чешуи  этим микрозавр отличается от прежних находок. Кроме того, Joermungandr bolti отличался крепким черепом и продолговатым телом, из-за чего ученые предположили, что тот умел рыть норы в земле.

Находка дает палеонтологам возможность лучше понять повадки этих похожих на ящериц животных. Открытие проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая амфибий и рептилий. Ученые допускают, что микрозавры могли быть родственниками последних.

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