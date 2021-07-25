Эксперт дал совет, как законно увеличить пенсию

Большинство пенсионеров получают пенсию, лишь немного превышающую размер прожиточного минимума в регионе проживания, но есть способы ее увеличить, сообщил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.
«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — пояснил эксперт в беседе с «Прайм».
Он отметил, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы.
Кроме того, можно предоставить в ПФР доказательства (трудовая книжка, договоры и допсоглашение, свидетельские показания коллег) ранее неучтенного стажа, сказал эксперт.
Биезбардис добавил, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.
jeryakobСамый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.
AlhazredЕхай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
west_nikВопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...
urbasikНадо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..