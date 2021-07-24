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Рекордные морозы накрыли Африку

Источник:
ТАСС
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Фото: © Daniel Case

Рекордное похолодание зафиксировано на юге Африки, где наступила зима. Данные опубликованы метеорологической службой ЮАР.

Так, в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды за все время наблюдений. Например, в городе Кимберли и окрестностях температура опустилась до 9,9 градусов ниже нуля. В Йоханнесбурге воздух охладился до 7 градусов мороза.

Отрицательная температура для юга Африки является аномальной. Согласно открытым данным, среднегодовая температура по стране составляет порядка 16 градусов, при этом на равнине этот показатель существенно выше.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная температура продержится в южной Африке еще около недели. Холодный фронт пришел на территорию континента из Антарктики.

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Жизнь #Гео
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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Иркут 69

Ну естественно, зачем навязывать... Пенсионном фонду чем дальше, тем меньше выплачивать. Прямой профит...
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