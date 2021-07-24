Рекордные морозы накрыли Африку

Рекордное похолодание зафиксировано на юге Африки, где наступила зима. Данные опубликованы метеорологической службой ЮАР.

Так, в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды за все время наблюдений. Например, в городе Кимберли и окрестностях температура опустилась до 9,9 градусов ниже нуля. В Йоханнесбурге воздух охладился до 7 градусов мороза.

Отрицательная температура для юга Африки является аномальной. Согласно открытым данным, среднегодовая температура по стране составляет порядка 16 градусов, при этом на равнине этот показатель существенно выше.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная температура продержится в южной Африке еще около недели. Холодный фронт пришел на территорию континента из Антарктики.