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Япония предъявила России новые территориальные претензии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of State

Япония выдвинула в адрес России новые территориальные претензии, которые касаются территории Западной Антарктиды, следует из доклада государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований».

В докладе указывается, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. Токио считает, что станция «Русская» на побережье Земли Мэри Бэрд находится там незаконно.

Согласно официальной историографии, побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта открыли русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1820 году, после чего Россия получила право на освоение этой территории.

При этом между Москвой и Токио останется нерешенным основной территориальный спор, который касается Курильских островов. Япония не признает российского суверенитета над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, называя их своими «северными территориями».

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