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Intel предрекла беспрецедентный дефицит процессоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Беспрецедентный дефицит чипов для потребительских ПК ожидается в третьем квартале текущего года, соответствующее предупреждение распространила компания Intel.

«Ожидаем, что дефицит предложения сохранится в течение нескольких кварталов, но, по всей видимости, он станет особенно острым для клиентов в третьем квартале», — говорится в сообщении производителя.

Предполагается, что постоянная нехватка компонентов и подложек в масштабах отрасли последовательно снизит выручку подразделения Intel CCG. Однако в дальнейшем ожидается восстановление рынка.

Причиной рекордного дефицита процессоров будет недостаток подложек, так как сами CPU Intel может производить в достаточном количестве благодаря собственным производственным мощностям.

Что касается пикового дефицита в третьем квартале, он будет обусловлен стартом нового сезона в образовательном сегменте, из-за чего спрос на персональные компьютеры существенно повысится.

Тема: Человек и компьютер
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