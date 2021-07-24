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Тхэквондист принес России вторую медаль Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Javid Nikpour/Tasnim / CC BY 4.0

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В решающей медальной схватке в весовой категории до 58 килограммов россиянин одержал победу над представителем Аргентины Лукасом Лаутаро Гусманом со счетом 15:10.

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года.

Медаль на текущей Олимпиаде для сборной России стала второй. Ранее серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров выиграла Анастасия Галашина.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Вторыми идут японцы (1-1-0), на третьем месте располагается сборная Южной Кореи (1-0-2). Сборная России пока занимает восьмое место (0-1-1).

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Спорт #Летние виды #Олимпиада 2020
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