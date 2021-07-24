Перенесены даты переписи населения в России

Всероссийская перепись населения в 2021 году пройдет с 15 октября по 14 ноября, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Ранее предполагалось, что мероприятие пройдет с 1 по 31 октября. Однако после рабочей дискуссии с региональными властями основной этап переписи решили перенести, передает «Интерфакс».

Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября — на портале «Госуслуги». Впервые всероссийская перепись населения пройдет в новом многоканальном формате.

Так, жители России смогут переписать себя самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также останется традиционный формат, по домам будут ходить около 320 тысяч человек, переписчики будут использовать электронные планшеты.

Ожидается, что первые итоги о численности населения подведут в конце 2021 года, а окончательные — к концу 2022 года.