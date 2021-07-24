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Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldofwarships.ru

Игроки Warships отметят День Военно-Морского Флота России — 25 июля ВМФ РФ в текущем году исполняется 325 лет, в честь этого события пользователям популярной многопользовательской игры предложат различные активности.

Так, разработчики украсили порт «Санкт-Петербург» в честь праздника и подготовили специальные боевые задания. За их выполнение можно получить корабль «Бородино» восьмого уровня, многочисленные контейнеры и камуфляжи, сообщает пресс-служба Wargaming.

Кроме этого, команда игры выпустила документальный фильм об истории военно-морских парадов — со времен Петра I и до наших дней. Премьера ленты уже состоялась на YouTube-канале World of Warships.

Разработчики также договорились с администрацией Кронштадта о создании уникального граффити на территории парка Инчхон. Его нарисовала творческая ассоциация Graffiti Russia. В Москве, Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдут тематические события с раздачей сувениров.

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Игры #Экшены #ММО
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jeryakob

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Alhazred

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ERMOL33

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