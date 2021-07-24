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Минздрав назвал противопоказания вакцинации «ЭпиВакКороной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прививка вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии, следует из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ.

Ранее министерство указало, что первой российской вакциной от коронавируса «Спутником V» можно без ограничений прививать пациентов с онкологическими заболеваниями, прошедших противоопухолевое лечение.

Прививать также можно пациентов, длительно проходящих курсы циклического лечения, в том числе лекарственного, без признаков гематологической токсичности, указывается в рекомендациях ведомства.

«ЭпиВакКорону» разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирской области. Это вторая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, она разработана на пептидной платформе.

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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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