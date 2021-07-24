Минздрав назвал противопоказания вакцинации «ЭпиВакКороной»

Прививка вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии, следует из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ.

Ранее министерство указало, что первой российской вакциной от коронавируса «Спутником V» можно без ограничений прививать пациентов с онкологическими заболеваниями, прошедших противоопухолевое лечение.

Прививать также можно пациентов, длительно проходящих курсы циклического лечения, в том числе лекарственного, без признаков гематологической токсичности, указывается в рекомендациях ведомства.

«ЭпиВакКорону» разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирской области. Это вторая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, она разработана на пептидной платформе.