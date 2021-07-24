Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Фото: © Олимпийский комитет России
Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).
«Первую медаль Команды ОКР на Играх в Токио завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсменка из Ярославля набрала в финале 251,1 балла», — говорится в сообщении.
Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6).
Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.
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WSG0600-164-164Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
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