Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

«Первую медаль Команды ОКР на Играх в Токио завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсменка из Ярославля набрала в финале 251,1 балла», — говорится в сообщении.

Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6).

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.