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Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

«Первую медаль Команды ОКР на Играх в Токио завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсменка из Ярославля набрала в финале 251,1 балла», — говорится в сообщении.

Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6).

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

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Спорт #Олимпиада 2020
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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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