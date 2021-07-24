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Обнаружена новая мутация коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Британские ученые нашли новый штамм коронавируса, соответствующие данные опубликовало агентство Общественного здравоохранения Англии.

В стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу. Пока медики не знают, снижает ли обнаруженный штамм B.1.621. эффективность вакцин.

Сейчас специалисты проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса — по некоторым данным, новая мутация может распространяться быстрее обычного.

По оценке врачей, на данный момент в мире наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. По оценке Всемирной организации здравоохранения, она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснит циркуляцию других вариантов.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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