Обнаружена новая мутация коронавируса

Британские ученые нашли новый штамм коронавируса, соответствующие данные опубликовало агентство Общественного здравоохранения Англии.

В стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу. Пока медики не знают, снижает ли обнаруженный штамм B.1.621. эффективность вакцин.

Сейчас специалисты проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса — по некоторым данным, новая мутация может распространяться быстрее обычного.

По оценке врачей, на данный момент в мире наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. По оценке Всемирной организации здравоохранения, она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснит циркуляцию других вариантов.