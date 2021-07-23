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Ледник Малый Актру закрыли для туристов на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Ледник Малый Актру закрыли для посещения туристов из-за опасности его посещения для жизни, сообщает МЧС региона.

«Посещение ледника Малый Актру в летний период чрезвычайно опасно! Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России настоятельно не рекомендуют и запрещают посещение данной местности ввиду высокой опасности схода селей и камнепадов», — сказано в сообщении ведомства.

Каждое лето туристы гибнут здесь или получают серьезные травмы. Так, уже в этом году спасатели проводили четыре поисково-спасательные работы в данной местности, в том числе вывозили тела погибших.

«В данный период погодные условия сильно осложняют проведение поисково-спасательных работ, и помощь может не поступить вовремя. И хотя, маршруты по Малому Актру имеют небольшую категорию сложности, сходы селей и камнепадов создают все условия для возникновения происшествий даже для опытных туристов», — уточняют спасатели.

Так, 13 августа 2015 года при восхождении на ледник Малый Актру погибли четверо альпинистов из Томска. Восхождение на ледник имело категорию сложности «2Б» — это простой маршрут, требующий элементарной альпинистской подготовки. Погибшие были опытными альпинистами, но не взяли с собой теплой одежды и скончались от переохлаждения, попав под сильный дождь.

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