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Украина потребовала от Запада гарантии за «Северный поток»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Запад должен будет предоставить Украине пакет энергетических мер в качестве гарантии сохранения транзита газа в условиях запуска российского газопровода «Северного потока — 2», заявила украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», — цитирует ТАСС Стефанишину. Вице-премьер отметила, что Киеву нужны не договоренности, а именно гарантии, касающиеся территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стефанишина отметила, что запрос на формирование компенсации был отправлен более семи месяцев назад, однако ответа не последовало. «Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», — сказала она.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит отстаивать свои интересы в вопросе с «Северным потоком-2», несмотря на заключенное ранее США и Германией соглашение по газопроводу.

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода длиной более 1,2 тысячи километров каждая, проведенные по дну Балтийского моря. По ним российский газ будет поступать в Германию через морские территории Финляндии, Швеции и Дании. Полностью строительство «Северного потока — 2» должно закончиться к концу августа.

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jeryakob

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pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

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