Первый съезд сказителей и хоомеджи пройдет в Туве

Первый в истории современной Тувы Съезд сказителей и хоомей (горловое пение) пройдет с 1 по 2 ноября 2021 года, сообщает правительство региона.

На съезде хотят выявить принципиальное отличие между сказительским искусством и хоомей, для сохранения уникальности, аутентичной традиции каждого из жанров на современном этапе.

Состоится конкурс по сказительскому искусству, в котором могут принять участие все желающие, независимо от национальности. Заявки будут принимать до 15 октября.

Хоомей представляет собой уникальное явление мировой вокальной культуры. Все виды тувинского искусства пронизаны хоомеем. Он присутствует в танцах, в мюзиклах, в спектаклях, во всей нашей жизни.