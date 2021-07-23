Диетолог назвала способ определить дефицит витаминов

Врач-диетолог Ксения Селезнева рассказала, как по анализу крови узнать, в каких витаминах нуждается организм.

«Анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает», – сказала Селезнева агентству «Прайм».

По словам врача, долгое время дефицит может никак не проявляться: у человека может не быть симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина.