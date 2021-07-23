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Телезрители Олимпиады увидят на экранах сердцебиение спортсменов

Источник:
ТАСС
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Фото: © ОКР

Телезрители Олимпиады в Токио, которая пройдет без присутствия иностранных болельщиков на стадионах, смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов и поддержать атлетов аплодисментами онлайн, заявил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио применяются новейшие технологии спецэффектов. Например, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение спортсмена. Кроме этого, можно будет наблюдать, как повышается его уровень адреналина в момент отпускания тетивы. Также мне известно, что зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн», — сказал посол ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.

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Спорт #Олимпиада 2020
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