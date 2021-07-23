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Работающие пенсионеры получили шанс на индексацию пенсий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) дала поручение главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — цитирует РИА Новости сообщение источника в РТК.

РТК — координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения по этому вопросу принято не было.

Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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