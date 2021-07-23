Норвежцы пожаловались на вторжение «русских захватчиков»

Норвежские СМИ опубликовали материал о «вторжении» в территориальные воды королевства горбуши, назвав рыбу «русским захватчиком».

«Горбуша, тихоокеанский лосось или "русский лосось" — у этой знаменитой рыбы куча имен. Этим летом двухкилограммовая рыба несколько нетрадиционной внешности привлекла особенно много внимания», — приводит РИА Новости материал телерадиокомпании NRK.

Естественный регион обитания для горбуши — северные районы Тихого океана, поэтому ее называют тихоокеанским лососем, говорится в материале. При этом в норвежских реках, по данным местных исследователей, горбуша начала распространяться в 1960-е годы, когда ее запустили в воды в районе Кольского полуострова.

Как рассказал ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен, продолжительное время зарегистрированные уловы не превышали пары сотен экземпляров, но в 2017 году внезапно ее стало гораздо больше, и двумя годами позже это повторилось. При этом 2021 год, вероятно, станет рекордным по количеству горбуши.

«Горбуше у нас не рады, потому что она может вытеснить другую рыбу, например, лосось и форель, если сможет свободно плавать в наших реках. Она угрожает всей речной экосистеме», — говорится в статье. Так, Бернтсен рассказал, что в случае появления большого числа горбуш местные лососи вряд ли выдержат конкуренцию.

«Так что эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало», — отметили авторы материала.