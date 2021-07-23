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Аналитики предсказали России второе место по количеству медалей на ОИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Аналитическая компания Gracenote дала прогноз на результаты летних Олимпийских игр в Токио, россияне должны занять второе место в медальном зачете.

По мнению специалистов, первое место завоюет США, набрав 96 медалей. Второй будет команда России — 68 медалей, а третьим с 66 медалями станет Китай.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
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