Аналитики предсказали России второе место по количеству медалей на ОИ

Аналитическая компания Gracenote дала прогноз на результаты летних Олимпийских игр в Токио, россияне должны занять второе место в медальном зачете.

По мнению специалистов, первое место завоюет США, набрав 96 медалей. Второй будет команда России — 68 медалей, а третьим с 66 медалями станет Китай.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.