Disney+ показал тизер киноконцерта Билли Айлиш

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал тизер
фильма-концерта Билли Айлиш под названием «Счастливее, чем когда-либо: Любовное
письмо Лос-Анджелесу».
Фильм сочетает в себе концертное исполнение Айлиш еенового
альбома Happier than Ever (все 16 треков) и анимационные элементы, которые
отправят зрителей в сказочное путешествие по родному городу Айлиш,
Лос-Анджелесу, и его самым знаковым пейзажам. Режиссерами выступили Роберт
Родригес («Мачете») и аниматор Патрик Осборн («Меню»).
Билли выступит вместе со своим братом, продюсером и партнером
по написанию песен FINNEAS, а также с детским хором Лос-Анджелеса и всемирно
известным бразильским гитаристом Ромеро Любамбо. Релиз состоится 3 сентября
2021 года.