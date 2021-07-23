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Disney+ показал тизер киноконцерта Билли Айлиш

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/billieeilish/

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал тизер фильма-концерта Билли Айлиш под названием «Счастливее, чем когда-либо: Любовное письмо Лос-Анджелесу».

Фильм сочетает в себе концертное исполнение Айлиш еенового альбома Happier than Ever (все 16 треков) и анимационные элементы, которые отправят зрителей в сказочное путешествие по родному городу Айлиш, Лос-Анджелесу, и его самым знаковым пейзажам. Режиссерами выступили Роберт Родригес («Мачете») и аниматор Патрик Осборн («Меню»).

Билли выступит вместе со своим братом, продюсером и партнером по написанию песен FINNEAS, а также с детским хором Лос-Анджелеса и всемирно известным бразильским гитаристом Ромеро Любамбо. Релиз состоится 3 сентября 2021 года.

 

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